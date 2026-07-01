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Сезон серебристых облаков начался в небе над Псковской областью

Сезон серебристых облаков начался в небе над Псковской областью. Их на своём снимке запечатлел пскович Сергей Попов.

Фото: Сергей Попов

Свой снимок показал также астрофотограф Пётр Митрофанов.

Фото: Пётр Митрофанов

Чтобы увидеть серебристые облака, нужно всматриваться в сумеречный сегмент неба во время навигационных сумерек. Это период времени после заката и перед восходом Солнца, в течение которого Солнце находится на высоте от -6° до -12° над уровнем горизонта.

Серебристые, или мезосферные, облака образуются на высотах около 80-85 км. Сезон их наблюдений в Северном полушарии обычно начинается в конце мая, достигает пика в июле и заканчивается в августе. Облака появляются на широтах от 45 до 75 градусов (Псков находится на 57-й широте).

Первые наблюдения серебристых облаков были сделаны в 1885 году астрономом Витольдом Цераским в России. Однако систематическое наблюдение этих облаков началось только с 1930-х годов. Предполагается, что они состоят из вулканической или космической пыли либо из ледяных кристаллов. Вероятно, что водяной пар для их формирования попал на такие высоты в результате турбулентной диффузии снизу, при извержении вулканов или образовался путем химического синтеза атмосферного кислорода и водорода под действием солнечной радиации. Голубовато-серебристое свечение серебристых облаков является не только рассеянным солнечным светом, но и фотолюминесценцией кристалликов льда под действием ультрафиолетовой радиации Солнца.

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