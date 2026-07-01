Часть домов на улице Юбилейной в Пскове временно останется без воды

09:49, 01 июля 2026, ПАИ

Водоснабжение временно отключат в нескольких домах на улице Юбилейной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе горводоканала.

Без воды временно останутся дома № 50, 52 и 58.

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Напомним, что также с 1 по 2 июля на улице Юбилейной будет перекрыто три полосы движения. Ограничение действует на участке пересечения с улицами Народной, Маргелова и Красноармейской. Оно связано с устранением провала и заменой участка водопровода.