Трудоустройство мигрантов по патентам ограничили в Псковской области

10:50, 01 июля 2026, ПАИ

Ограничения на привлечение трудовых мигрантов в Псковской области вступили в силу с 1 июля. Соответствующее постановление подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Запрет распространяется на иностранных граждан, работающих на основании патента, по 11 видам экономической деятельности. Теперь иностранные граждане, работающие по патентам, не смогут трудиться в сферах розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, в автобусных перевозках по городскому, пригородному и международному сообщениям, а также в такси, курьерской деятельности, ресторанах и кафе, включая доставку продуктов из этих заведений.

В УМВД России по Псковской области напомнили, что работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России о расторжении трудового договора с иностранным гражданином в течение трёх рабочих дней с даты прекращения договора. Срок исчисляется на следующий день после даты расторжения договора.

За неподачу или нарушение сроков подачи уведомления для работодателя предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Нарушение влечёт за собой наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

При нарушении установленных ограничений также грозит административный штраф для граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.