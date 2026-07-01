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Валентина Матвиенко – о ситуации с топливом: Надо не охать-ахать, а искать решение

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России остается непростой, однако правительство уже принимает необходимые меры для ее стабилизации, пишет ТАСС.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин ранее провел совещание, посвященное вопросам обеспечения бензином, керосином и дизельным топливом, в том числе для нужд сельского хозяйства.

Кроме того, по словам спикера Совфеда, этот вопрос обсуждался на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Она отметила, что рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака в ежедневном режиме принимает решения, направленные на исправление ситуации.

«Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», – подчеркнула Матвиенко.

Комментируя сообщения о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, председатель Совета Федерации выразила уверенность, что Россия справится с возникшими трудностями.

«Россия выйдет из этой сложной ситуации, которую ей создают специально. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – заявила она.

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