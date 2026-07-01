Валентина Матвиенко – о ситуации с топливом: Надо не охать-ахать, а искать решение

11:50, 01 июля 2026, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России остается непростой, однако правительство уже принимает необходимые меры для ее стабилизации, пишет ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин ранее провел совещание, посвященное вопросам обеспечения бензином, керосином и дизельным топливом, в том числе для нужд сельского хозяйства.

Кроме того, по словам спикера Совфеда, этот вопрос обсуждался на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Она отметила, что рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака в ежедневном режиме принимает решения, направленные на исправление ситуации.

«Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», – подчеркнула Матвиенко.

Комментируя сообщения о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, председатель Совета Федерации выразила уверенность, что Россия справится с возникшими трудностями.

«Россия выйдет из этой сложной ситуации, которую ей создают специально. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – заявила она.