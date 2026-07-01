Археологи приступят к уточнению границ памятников в Изборске

11:36, 01 июля 2026, ПАИ

С 4 июля в Изборске начнутся археологические исследования, которые проводятся в рамках исполнения поручения президента России о кадастровом учете памятников федерального значения до 2030 года, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Специалистам предстоит уточнить границы объектов археологического наследия, расположенных на территории Изборска и в его ближайших окрестностях. Основная задача археологов – максимально точно определить фактические границы памятников. Для этого на исследуемых участках будут заложены шурфы – небольшие разведочные раскопы площадью от одного до двух квадратных метров.

После завершения исследований все шурфы будут рекультивированы: их засыплют, а дерновый покров восстановят.