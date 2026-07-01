Более трёх тысяч женщин в Псковской области с начала года получили услуги по родовым сертификатам

11:36, 01 июля 2026, ПАИ

3 176 женщин и новорождённых в Псковской области с начала года получили услуги по родовым сертификатам, сообщило региональное отделение Социального фонда России в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Родовый сертификат оформляется в цифровом формате на любом сроке беременности при посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники, если ребёнка прикрепили к ней в первые три месяца после рождения и мама не получала его ранее.

Сертификатом оплачиваются приёмы в женской консультации, медицинская помощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года.

Схема взаимодействия выстроена так: медучреждение передаёт в Соцфонд необходимые сведения, родильный дом уведомляет о появлении новорождённого, после чего ведомство переводит средства за фактически оказанные услуги.

Родовый сертификат – одна из мер поддержки демографии, реализуемая СФР в рамках национального проекта «Семья».