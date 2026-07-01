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Общество

Более чем 4,5 тысячи родителей в Псковской области назначена ежегодная семейная выплата

С начала июня отделение СФР по Псковской области ведет прием заявлений на новую меру поддержки родителей с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет (при условии очного обучения). На сегодняшний день выплата назначена 4,5 тысячи жителей региона, сообщили ПАИ в учреждении.

Фото: ПАИ

Общая сумма поддержки составила 135 млн рублей. Cредний размер выплаты составил 30 тыс. рублей. В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.

Ежегодную семейную выплату могут получить работающие родители, граждане России, которые уплачивали налог на доходы физических лиц в 2025 году и не имеют задолженности по алиментам.

Для установления права на эту меру поддержи проводится комплексная оценка доходов и имущества. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. То есть в 2026 году в Псковской области доход на одного члена семьи не должен превышать 26 334 рубля. Имущество также должно соответствовать требованиям законодательства.

Напомним, что оформить ежегодную семейную выплату могут оба родителя, в том числе работающие пенсионеры. Ее размер рассчитывается индивидуально, исходя из личного дохода заявителя. Величина ежегодной семейной выплаты определяется как разница между исчисленным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов за предыдущий налоговый период и налогом с тех же доходов, рассчитанным по ставке 6 %.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября через портал госуслуг, в МФЦ «Мои документы» или лично в клиентской службе регионального отделения СФР.

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