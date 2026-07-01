Барсика в каске установили на улице Максима Горького в Пскове

11:54, 01 июля 2026, ПАИ

Фигурку барсика-пожарного установили у пожарно-спасательной части № 1 на улице Максима Горького, 16 в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





На голове у барсика традиционная каска пожарного с характерным гребнем, а на плечи накинута стилизованная защитная накидка (боёвка). Рядом с фигурой на постаменте также изображён фрагмент пожарного рукава со стволом.

Напомним, ранее в Пскове было установлено 14 таких миниатюрных фигурок. Среди них – барсик у Дома молодёжи, барсик-морячок у Мстиславской башни на набережной реки Великой, барсик-студент у Передовой инженерной школы, барсик Фима у здания арбитражного суда и другие. Каждая скульптура имеет уникальные детали, соответствующие её тематике.

Первые десять барсиков появились в Пскове в 2023 году и разместились в историческом центре. Как ранее отмечал глава города Борис Елкин, барсики являются своеобразной изюминкой, а не официальным символом Пскова. Также в планах – создание аудиогида по барсикам, и не исключено, что в Венесуэле увидят сюжет о псковских барсиках. Уже существуют серия мультфильмов, чат-бот с квестом и сувенирная продукция, посвящённые этим популярным у горожан и туристов персонажам.