Локня частично осталась без воды из-за прорыва водопровода
Подачу воды временно прекратили в Локне для проведения аварийно-восстановительных работ после прорыва водопровода, пишет газета «Восход».
Без водоснабжения остались улицы Победы, Комсомольская, Старобазарная в Локне и деревня Кладовицы. Однако в связи с характером аварийных работ зона отключения может быть расширена. Временное отсутствие водоснабжения возможно на смежных улицах и прилегающих территориях.
Ориентировочно восстановить подачу воды планируется до 15:00.
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