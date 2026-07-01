Локня частично осталась без воды из-за прорыва водопровода

11:38, 01 июля 2026, ПАИ

Подачу воды временно прекратили в Локне для проведения аварийно-восстановительных работ после прорыва водопровода, пишет газета «Восход».

Без водоснабжения остались улицы Победы, Комсомольская, Старобазарная в Локне и деревня Кладовицы. Однако в связи с характером аварийных работ зона отключения может быть расширена. Временное отсутствие водоснабжения возможно на смежных улицах и прилегающих территориях.

Ориентировочно восстановить подачу воды планируется до 15:00.