«Коробки храбрости» передали единороссы в псковские поликлиники
Наборы игрушек в рамках всероссийской партийной акции «Коробка храбрости» передали в городские поликлиники Пскова. Игрушки предназначены для поддержки маленьких пациентов после болезненных процедур – сдачи анализов, прививок или осмотра у стоматолога. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
В передаче участвовали Алексей Форш, Елена Синёва, Юрий Бурлин и Юрий Иванов. В специальные боксы они положили небольшие игрушки, машинки, куклы, наклейки и раскраски. Партийцы обсудили с врачами потребности поликлиник и важность создания комфортной среды для юных пациентов.
Алексей Форш отметил, что небольшой подарок, который ребёнок получает за храбрость, меняет восприятие визита к врачу, отвлекает и успокаивает, а задача партийцев – поддерживать не только материально-техническую базу медицины, но и психологические аспекты лечения.
Елена Синёва подчеркнула, что проект существует благодаря общим усилиям, а лучшая оценка работы – когда ребёнок уходит от врача с улыбкой и новой игрушкой. Юрий Бурлин добавил, что поддержка детского здравоохранения и создание условий для комфортного лечения остаются ключевыми приоритетами и традиция акции будет продолжена.
Медики поблагодарили активистов, отметив, что игрушки в «Коробках храбрости» всегда востребованы.
Напомним, акция «Коробка храбрости» – инициатива Народной программы партии «Единая Россия», направленная на поддержку детей, проходящих лечение в медучреждениях, и помогает детям справиться со страхом во время сложных процедур.
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