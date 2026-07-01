«Коробки храбрости» передали единороссы в псковские поликлиники

11:50, 01 июля 2026, ПАИ

Наборы игрушек в рамках всероссийской партийной акции «Коробка храбрости» передали в городские поликлиники Пскова. Игрушки предназначены для поддержки маленьких пациентов после болезненных процедур – сдачи анализов, прививок или осмотра у стоматолога. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В передаче участвовали Алексей Форш, Елена Синёва, Юрий Бурлин и Юрий Иванов. В специальные боксы они положили небольшие игрушки, машинки, куклы, наклейки и раскраски. Партийцы обсудили с врачами потребности поликлиник и важность создания комфортной среды для юных пациентов.

Алексей Форш отметил, что небольшой подарок, который ребёнок получает за храбрость, меняет восприятие визита к врачу, отвлекает и успокаивает, а задача партийцев – поддерживать не только материально-техническую базу медицины, но и психологические аспекты лечения.

Елена Синёва подчеркнула, что проект существует благодаря общим усилиям, а лучшая оценка работы – когда ребёнок уходит от врача с улыбкой и новой игрушкой. Юрий Бурлин добавил, что поддержка детского здравоохранения и создание условий для комфортного лечения остаются ключевыми приоритетами и традиция акции будет продолжена.

Медики поблагодарили активистов, отметив, что игрушки в «Коробках храбрости» всегда востребованы.

Напомним, акция «Коробка храбрости» – инициатива Народной программы партии «Единая Россия», направленная на поддержку детей, проходящих лечение в медучреждениях, и помогает детям справиться со страхом во время сложных процедур.