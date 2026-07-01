О псковской «Экобазе» поговорят на «Серебряном дожде»

11:02, 01 июля 2026, ПАИ

Руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 1 июля, в 14:00.

Что сегодня представляет собой «Экобаза»? Насколько выросло число её постоянных посетителей за последний год? Получилось ли общественникам наладить эффективное сотрудничество с юрлицами? Какие ошибки чаще всего допускают люди при сортировке отходов? С какого простого шага можно начать раздельный сбор дома? Какие виды вторсырья сегодня действительно востребованы переработчиками и почему некоторые виды упаковки практически невозможно переработать? Может ли общественный экологический проект быть самоокупаемым?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».