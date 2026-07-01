До +25 градусов ожидается в Псковской области 2 июля

10:52, 01 июля 2026, ПАИ

2 июля в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью будет дуть южный ветер, днем он сменится на западный. Скорость ветра составит 5-10 м/сек. Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее метеорологи рассказали, ждать ли аномальной жары в Псковской области в июле.