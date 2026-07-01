Почти три тысячи горшочных цветов из Европы запретили ввозить в Псковскую область

10:54, 01 июля 2026, ПАИ

Партию растений в горшках из Европы запретили к ввозу на российско-латвийской границе в фитосанитарном карантинном пункте «Бурачки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

2 904 горшочных растения для защищённого грунта (орхидея, роза, юкка, антуриум, каланхоэ, фикус и другие) были выращены в Нидерландах, Дании, Бельгии и Италии. Их везли в Киргизию.

Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля установили, что в фитосанитарном сертификате нет информации, что растения выращены в местах, свободных от карантинных вредных организмов.

Ввоз растений в горшках на территорию ЕАЭС запретили.