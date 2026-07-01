Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Великих Луках

10:47, 01 июля 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения, выявили в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29 июня у дома на улице Дальней инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мотоциклиста. Выяснилось, что 43-летний великолучанин находился за рулём в нетрезвом виде.

Также 30 июня по улице Ботвина на автомобиле «Ниссан» ехал 30-летний горожанин, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортные средства у великолучан изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.