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Происшествия

Жилой дом, гараж и хозпостройка сгорели в куньинской деревне

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на три техногенных пожара за минувшие дежурные сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар произошёл в 19:01 в деревне Петелино Куньинского района: сгорели жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Предположительная причина – неосторожность при курении.

В полночь в Пскове на улице Печорской в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома сгорел мусорный контейнер. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

В 01:02 поступило сообщение о возгорании в трёхквартирном одноэтажном жилом доме в селе Качаново Палкинского района. Возможной причиной назван аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания в одной из квартир.

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