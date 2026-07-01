Жилой дом, гараж и хозпостройка сгорели в куньинской деревне
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на три техногенных пожара за минувшие дежурные сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Первый пожар произошёл в 19:01 в деревне Петелино Куньинского района: сгорели жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Предположительная причина – неосторожность при курении.
В полночь в Пскове на улице Печорской в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома сгорел мусорный контейнер. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
В 01:02 поступило сообщение о возгорании в трёхквартирном одноэтажном жилом доме в селе Качаново Палкинского района. Возможной причиной назван аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания в одной из квартир.
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