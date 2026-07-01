Пскович отправится в тюрьму за оплату покупок чужой картой

11:11, 01 июля 2026, ПАИ

Жителя Псковского района осудили за кражу чужой банковской карты, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 3 февраля мужчина был в гостях у знакомых в деревне Адворицы. Там он украл банковскую карту у женщины, после чего 4 февраля оплатил этой картой товары в магазинах на сумму более восьми тысяч рублей.

В судебном заседании пскович вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта). С учётом опасного рецидива преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год в исправительной колонии строгого режима.