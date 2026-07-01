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Общество

Историю утраченной церкви Пантелеймона «дальнего» монастыря могут узнать псковичи

С 1 июля в Музее-квартире Ю. П. Спегальского действует четвертый комплекс выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий Пскова.

Фото: Псковский музей-заповедник

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника, четвертый выставочный комплекс посвящен утраченному памятнику церковного зодчества – церкви Пантелеймона Великомученика «дальнего» монастыря. На выставке представлены Требник (Евхологий) 1688 года из библиотеки Пантелеймоновского монастыря (вклад митрополита Псковского и Изборского Илариона в приписную к архиерейскому дому обитель), рукописная книга «Чин и устав на избрание епископа или митрополита» конца XVII века и панагия XVII-XVIII веков из ризницы Псковского кафедрального Троицкого собора, а также икона «Святой великомученик Пантелеймон» конца XIX – начала XX века и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника.

Первое упоминание монастыря Пантелеймона Дальнего с Бору относится к 1313 году и содержится в Паремейнике – богослужебной книге, включающей в себя отрывки из Ветхого или Нового Завета, написанной по заказу игумена обители Родиона с «перевозником» Борисом.

Монастырь возник недалеко от места впадения реки Черехи в Великую, на одной из главных дорог, соединяющей Псков с его южными пригородами – Островом и Опочкой. Возле него встречали и до него провожали князей и владык. С давних пор у обители располагался перевоз в устье реки Черехи.

Обозначение «дальний» означало существование другого, «ближнего», монастыря Пантелеймона, который располагался в Пскове на Полонище у Красного двора и в 1615 году был приписан с вотчиною к Крыпецкому монастырю.

В Пантелеймоновской церкви не было постоянного богослужения. Оно совершалось лишь на престольный праздник Пантелеймона Великомученика 9 августа (27 июля), а также при архиерейских выездах на загородную дачу.

К 1870-м годам Пантелеймоновская церковь пришла в ветхость, но благодаря помощи псковского губернатора Михаила Прутченко была восстановлена.

В 1905 году епископом Псковским и Порховским Арсением (Стадницким) в архиерейском загородном доме при церкви Пантелеймона в специально построенном для этого одноэтажном каменном здании была открыта школа псаломщиков. Через год, в 1906 году, для Пантелеймоновского храма была выстроена отдельно стоящая колокольня.

После Октябрьской революции, в 1923 году, церковь Пантелеймона была закрыта, а после передана Псковскому уездному исполкому. В 1930 году помещения бывшего Пантелеймоновского монастыря были переданы в пользование кирпичного завода «Череха-Луковка».

Во время освобождения Пскова 23 июля 1944 года церковь Пантелеймона Великомученика, находившаяся на линии немецкой обороны «Пантера», была разрушена взрывом.

Партнерами выставки выступили Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, Государственный исторический музей в Москве и Государственный музей-заповедник «Петергоф». Партнеры Псковского музея-заповедника предоставили электронные образы предметов – фотографий, документов, чертежей, которые использованы в оформлении выставочного пространства.

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