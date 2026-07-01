Лунный календарь на июль: когда начинать диету, заниматься спортом, делать чистки и стричься

10:29, 01 июля 2026, ПАИ

Рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на каждый день – в лунном календаре на июль.

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы сделать повседневные процессы максимально эффективными, а также помогаем сохранить организму здоровье и бодрость.

С 1 по 13 июля и 30, 31 июля – благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

С 14 по 29 июля – благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

Самые лучшие дни для разгрузок и чисток – 11, 12, 13 июля.

В период 13–14 июля нежелательно сдавать анализы – результаты могут быть неточными.

Самое лучшее время для сдачи анализов – с 28 по 31 июля.

Если вы донор, в новолуние (14 июля) и за день-два до него нежелательны процедуры по забору крови – организму потребуется больше времени на восстановление ресурсов. По этой же причине нежелательны серьёзные медицинские манипуляции и хирургические операции.

В полнолуние (29 июля) при проведении хирургических операций возрастают риски кровотечений и кровопотери.

1, 2, 3 июля

Благоприятно: командная и общественная работа, волонтёрство.

Неблагоприятно: пиар, подача документов.

Красота: креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина.

Здоровье: уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

4, 5 июля

Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом.

Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.

Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.

Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, бассейн и баня, отдых и вода.

6, 7, 8 июля

Благоприятно: проявление активности и инициативы, наведение порядка, продажи, физическая работа и спорт, соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, заключение контрактов, подача документов.

Красота: антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстрому снижению лишнего веса. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий.

Здоровье: риски воспалений, повышенный травматизм, уязвимы почки.

9, 10, 11 июля

Благоприятно: работа руками, дизайн, украшение дома, покупки, снабжение.

Неблагоприятно: перегрузки, напряжение, соревнования.

Красота: массаж, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж, стрижки. Покупка косметики и духов.

Здоровье: уязвимы шея, уши, щитовидная железа, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции.

12, 13 июля

Благоприятно: работа с информацией, ведение блога, обучение, поездки.

Неблагоприятно: масштабирование, планирование.

Красота: маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание.

Здоровье: дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, занятия групповым спортом на природе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт, лыжи, лыжероллеры, очищающие процедуры, разгрузочные дни.

14, 15 июля

Благоприятно: домашние дела, общение с родственниками, семейный отдых, ремонт, вопросы безопасности, кулинарные эксперименты, сеансы у психолога и регрессолога, избавление от зависимостей.

Неблагоприятно: решение карьерных вопросов, обращение в госорганы.

Красота: уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки.

Здоровье: лечение у стоматолога. Уязвимы грудь и желудок.

16, 17 июля

Благоприятно: творчество, пиар, публичные выступления, праздники.

Неблагоприятно: командная работа, перестановки в коллективе, аналитика, отчёты.

Красота: окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоск. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений.

Здоровье: уязвимы сердечно-сосудистая система, селезёнка.

18, 19 июля

Благоприятно: наведение порядка, посещение врача, ревизии, проверки, отладка систем.

Неблагоприятно: творчество, интуитивные решения.

Красота: очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами.

Здоровье: уязвим кишечник. Риск отравлений.

20, 21 июля

Благоприятно: переговоры, публичные мероприятия, свидания.

Неблагоприятно: резкие действия, напор.

Красота: работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски.

Здоровье: уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, задерживающие воду в организме. Риск переохлаждений и их последствий возрастает.

22, 23, 24 июля

Благоприятно: решение сложных вопросов, интенсивная работа, финансовые операции, спорт и соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, дипломатия, свидания.

Красота: депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Прокалывание ушей. Татуировки. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями.

Здоровье: уязвимы репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

25, 26 июля

Благоприятно: пиар, обучение, путешествия и их планирование, масштабирование.

Неблагоприятно: шопинг, несколько дел одновременно.

Красота: окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж.

Здоровье: уязвимы печень и зона бёдер. Переедание нежелательно для печени и желчного пузыря.

27, 28 июля

Благоприятно: общение с начальством и чиновниками, решение вопросов карьеры, планирование.

Неблагоприятно: начало новых дел, решение семейных вопросов, свидания.

Красота: скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями.

Здоровье: уязвимы суставы и кости. В спорте полезны сушки.

29, 30 июля

Благоприятно: командная и общественная работа, волонтёрство.

Неблагоприятно: пиар.

Красота: креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина.

Здоровье: уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

31 июля

Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом, реставрация вещей, сессии у гипнотерапевта.

Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.

Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.

Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, пляжный отдых, бассейн и баня.

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.