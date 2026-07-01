Лунный календарь на июль: когда начинать диету, заниматься спортом, делать чистки и стричься
Рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на каждый день – в лунном календаре на июль.
Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы сделать повседневные процессы максимально эффективными, а также помогаем сохранить организму здоровье и бодрость.
С 1 по 13 июля и 30, 31 июля – благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.
С 14 по 29 июля – благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.
Самые лучшие дни для разгрузок и чисток – 11, 12, 13 июля.
В период 13–14 июля нежелательно сдавать анализы – результаты могут быть неточными.
Самое лучшее время для сдачи анализов – с 28 по 31 июля.
Если вы донор, в новолуние (14 июля) и за день-два до него нежелательны процедуры по забору крови – организму потребуется больше времени на восстановление ресурсов. По этой же причине нежелательны серьёзные медицинские манипуляции и хирургические операции.
В полнолуние (29 июля) при проведении хирургических операций возрастают риски кровотечений и кровопотери.
1, 2, 3 июля
Благоприятно: командная и общественная работа, волонтёрство.
Неблагоприятно: пиар, подача документов.
Красота: креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина.
Здоровье: уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.
4, 5 июля
Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом.
Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.
Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.
Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, бассейн и баня, отдых и вода.
6, 7, 8 июля
Благоприятно: проявление активности и инициативы, наведение порядка, продажи, физическая работа и спорт, соревнования.
Неблагоприятно: переговоры, заключение контрактов, подача документов.
Красота: антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстрому снижению лишнего веса. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий.
Здоровье: риски воспалений, повышенный травматизм, уязвимы почки.
9, 10, 11 июля
Благоприятно: работа руками, дизайн, украшение дома, покупки, снабжение.
Неблагоприятно: перегрузки, напряжение, соревнования.
Красота: массаж, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж, стрижки. Покупка косметики и духов.
Здоровье: уязвимы шея, уши, щитовидная железа, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции.
12, 13 июля
Благоприятно: работа с информацией, ведение блога, обучение, поездки.
Неблагоприятно: масштабирование, планирование.
Красота: маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание.
Здоровье: дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, занятия групповым спортом на природе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт, лыжи, лыжероллеры, очищающие процедуры, разгрузочные дни.
14, 15 июля
Благоприятно: домашние дела, общение с родственниками, семейный отдых, ремонт, вопросы безопасности, кулинарные эксперименты, сеансы у психолога и регрессолога, избавление от зависимостей.
Неблагоприятно: решение карьерных вопросов, обращение в госорганы.
Красота: уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки.
Здоровье: лечение у стоматолога. Уязвимы грудь и желудок.
16, 17 июля
Благоприятно: творчество, пиар, публичные выступления, праздники.
Неблагоприятно: командная работа, перестановки в коллективе, аналитика, отчёты.
Красота: окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоск. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений.
Здоровье: уязвимы сердечно-сосудистая система, селезёнка.
18, 19 июля
Благоприятно: наведение порядка, посещение врача, ревизии, проверки, отладка систем.
Неблагоприятно: творчество, интуитивные решения.
Красота: очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами.
Здоровье: уязвим кишечник. Риск отравлений.
20, 21 июля
Благоприятно: переговоры, публичные мероприятия, свидания.
Неблагоприятно: резкие действия, напор.
Красота: работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски.
Здоровье: уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, задерживающие воду в организме. Риск переохлаждений и их последствий возрастает.
22, 23, 24 июля
Благоприятно: решение сложных вопросов, интенсивная работа, финансовые операции, спорт и соревнования.
Неблагоприятно: переговоры, дипломатия, свидания.
Красота: депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Прокалывание ушей. Татуировки. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями.
Здоровье: уязвимы репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.
25, 26 июля
Благоприятно: пиар, обучение, путешествия и их планирование, масштабирование.
Неблагоприятно: шопинг, несколько дел одновременно.
Красота: окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж.
Здоровье: уязвимы печень и зона бёдер. Переедание нежелательно для печени и желчного пузыря.
27, 28 июля
Благоприятно: общение с начальством и чиновниками, решение вопросов карьеры, планирование.
Неблагоприятно: начало новых дел, решение семейных вопросов, свидания.
Красота: скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями.
Здоровье: уязвимы суставы и кости. В спорте полезны сушки.
29, 30 июля
Благоприятно: командная и общественная работа, волонтёрство.
Неблагоприятно: пиар.
Красота: креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина.
Здоровье: уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.
31 июля
Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом, реставрация вещей, сессии у гипнотерапевта.
Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.
Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.
Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, пляжный отдых, бассейн и баня.
Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.
Более чем 4,5 тысячи родителей в Псковской области назначена ежегодная семейная выплата