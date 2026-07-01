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Псковичи завоевали четыре медали на чемпионате России по бадминтону для лиц с ПОДА

Спортсмены из Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов стали медалистами чемпионата России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования прошли в Раменском Московской области с 25 по 30 июня, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Екатерина Огинская завоевала золото в женском парном разряде в дуэте с Елизаветой Кожемяко из Московской области, серебро в одиночном разряде, а также бронзу в смешанном парном разряде вместе с Антоном Ивановым из Чувашии.

Эдуард Барканов завоевал бронзу в мужском парном разряде в паре с Сергеем Ильичевым из Краснодарского края.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженными наградами! Пусть эта победа станет ступенью к новым достижениям!» – отметили в центре спортивной подготовки региона.

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