Псковичи завоевали четыре медали на чемпионате России по бадминтону для лиц с ПОДА

10:56, 01 июля 2026, ПАИ

Спортсмены из Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов стали медалистами чемпионата России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования прошли в Раменском Московской области с 25 по 30 июня, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Екатерина Огинская завоевала золото в женском парном разряде в дуэте с Елизаветой Кожемяко из Московской области, серебро в одиночном разряде, а также бронзу в смешанном парном разряде вместе с Антоном Ивановым из Чувашии.

Эдуард Барканов завоевал бронзу в мужском парном разряде в паре с Сергеем Ильичевым из Краснодарского края.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженными наградами! Пусть эта победа станет ступенью к новым достижениям!» – отметили в центре спортивной подготовки региона.