Псковских реставраторов поздравили с профессиональным праздником

12:56, 01 июля 2026, ПАИ

Реставраторов из Псковской области поздравили с профессиональным праздником, который отмечается в России 1 июля. Поздравление опубликовало министерство культурного наследия региона в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что труд реставраторов – важнейшее дело сохранения культурного наследия страны. «Благодаря вашему мастерству, терпению и внимательности к деталям оживают памятники истории и искусства, а уникальные объекты обретают вторую жизнь, оставаясь подлинными и узнаваемыми», – подчеркнули в министерстве.

В поздравлении подчёркнуто, что реставраторы сочетают в работе глубокие знания, научную строгость и тонкое художественное чутьё, поэтому профессия по праву считается одной из самых благородных и ответственных.

Специалистам пожелали творческого вдохновения, успешных проектов и новых достижений, чтобы результаты их труда долгие годы служили людям и становились предметом национальной гордости.