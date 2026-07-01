Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов поблагодарил ветеранов боевых действий за верность присяге и долгу

С Днём ветеранов боевых действий поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Это день чествования мужества, стойкости и самоотверженности тех, кто с оружием в руках вставал на защиту государственных интересов, обеспечивал безопасность нашей Родины и мирное небо над головой», – подчеркнул он.

По словам лидера объединения, в псковских профсоюзах сегодня трудится много патриотов, прошедших горячие точки и защищавших интересы России в самых разных конфликтах, в том числе и за границами страны.

«Ваш жизненный опыт, закалённый характер, дисциплина и ответственность служат надёжной опорой для ваших трудовых коллективов и являются выдающимся примером для нашей молодёжи», – сказал Игорь Иванов.

Он добавил, что Псковский областной совет профсоюзов ведёт непрерывную работу по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, – регулярно организуются сборы средств и гуманитарной помощи.

«Наша работа носит строго адресный характер: мы закупаем оборудование, снаряжение и вещи первой необходимости, ориентируясь исключительно на прямые заявки командиров воинских частей. Кроме того, силами профсоюзов на регулярной основе организована передача и доставка партий питьевой воды для нужд фронта. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы обеспечить надёжный тыл нашим защитникам», – отметил председатель облсовпрофа.

Он также поблагодарил каждого ветерана за ратный труд, верность присяге и воинскому долгу. «А тем ребятам, которые прямо сейчас находятся на передовой, мы желаем сил, солдатской удачи и скорейшего возвращения домой с победой, живыми и здоровыми», – заключил Игорь Иванов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






01 июля 2026

«Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре

01 июля 2026

В региональном управлении Росгвардии начался летний период подготовки
01 июля 2026

Борис Елкин поздравил ветеранов боевых действий
01 июля 2026

Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный: как это работает
01 июля 2026

Новый барсик ждёт: юных псковичей приглашают на экскурсию в пожарное депо
01 июля 2026

Для десантников 76-й дивизии провели занятие в Псковском кремле
01 июля 2026

Просветительские стенды о своей малой родине создали жители стругокрасненской деревни
01 июля 2026

Как многотарифные счётчики могут снизить расходы на электроэнергию, объяснили псковичам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...