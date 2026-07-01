Игорь Иванов поблагодарил ветеранов боевых действий за верность присяге и долгу

12:50, 01 июля 2026, ПАИ

С Днём ветеранов боевых действий поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Это день чествования мужества, стойкости и самоотверженности тех, кто с оружием в руках вставал на защиту государственных интересов, обеспечивал безопасность нашей Родины и мирное небо над головой», – подчеркнул он.

По словам лидера объединения, в псковских профсоюзах сегодня трудится много патриотов, прошедших горячие точки и защищавших интересы России в самых разных конфликтах, в том числе и за границами страны.

«Ваш жизненный опыт, закалённый характер, дисциплина и ответственность служат надёжной опорой для ваших трудовых коллективов и являются выдающимся примером для нашей молодёжи», – сказал Игорь Иванов.

Он добавил, что Псковский областной совет профсоюзов ведёт непрерывную работу по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, – регулярно организуются сборы средств и гуманитарной помощи.

«Наша работа носит строго адресный характер: мы закупаем оборудование, снаряжение и вещи первой необходимости, ориентируясь исключительно на прямые заявки командиров воинских частей. Кроме того, силами профсоюзов на регулярной основе организована передача и доставка партий питьевой воды для нужд фронта. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы обеспечить надёжный тыл нашим защитникам», – отметил председатель облсовпрофа.

Он также поблагодарил каждого ветерана за ратный труд, верность присяге и воинскому долгу. «А тем ребятам, которые прямо сейчас находятся на передовой, мы желаем сил, солдатской удачи и скорейшего возвращения домой с победой, живыми и здоровыми», – заключил Игорь Иванов.