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Общество

Учительская семья с вековой историей: в Псковской области традиции образования передаются по наследству

В Псковской области работают более 5,5 тысячи школьных учителей, а общее число педагогов региона превышает 12 тысяч. Их объединяет общее дело – обучение и воспитание подрастающего поколения. Особенно ценно, когда эта миссия становится семейной традицией и передаётся из поколения в поколение.

Пример такой педагогической династии – семья учителя Центра специального образования № 1 Валентины Михеевой. Педагог посвятила профессии более 20 лет, продолжив путь своих родных: её дедушка, бабушка и мама также связали жизнь с образованием.

Как рассказала Валентина Михеева, её дедушка посвятил педагогике 35 лет. После участия в Великой Отечественной войне он вернулся в регион, где из-за нехватки учителей начал работать в школе, совмещая преподавание математики с последующим руководством образовательными учреждениями. Он прошёл путь от учителя до директора школы-интерната и был награждён знаком «Отличник народного образования».

Фото предоставлено региональным министерством образования

Бабушка педагога также связала свою жизнь с образованием, проработав в сфере педагогики 32 года. После эвакуации во время войны она начала работать воспитателем в детском доме, а затем окончила Ленинградский педагогический институт и преподавала биологию и химию. Позднее занимала административные должности в системе образования и была удостоена звания «Заслуженный учитель СССР».

Фото предоставлено региональным министерством образования

Мама Валентины Михеевой окончила Псковский педагогический институт и более 30 лет работала в школе, преподавая иностранные языки. Позднее она прошла профессиональную переподготовку и продолжила деятельность как сурдопедагог и воспитатель в школе для детей с нарушением слуха. Её общий педагогический стаж составил 37 лет, она награждена знаком «Почётный работник сферы образования РФ».

Сама Валентина Михеева окончила Псковский государственный педагогический университет и уже более 20 лет работает педагогом в Центре специального образования № 1.

«Я продолжила дело дедушки как учитель математики и дело мамы, обучая детей с нарушением слуха», – подчеркнула педагог.

Она отмечает, что в работе учителя важно не только знание предмета, но и умение выстраивать контакт с детьми, учитывать их особенности и находить взаимопонимание.

«Если нет взаимопонимания, очень трудно что-то донести, объяснить, получить обратную связь. А когда оно есть – важно его сохранить. Нужно быть честным с детьми, внимательным, беречь их доверие. Тогда работать будет легче и интереснее», – добавила Валентина Михеева.

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