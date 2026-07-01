В Пушкинском заповеднике родители смогут получить скидку по Пушкинской карте детей

11:28, 01 июля 2026, ПАИ

С 1 июля по 15 августа в Пушкинском заповеднике пройдет всероссийская акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции владельцы Пушкинской карты в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить музей по карте и приобрести для родителей или законных представителей билеты со скидкой.

Для взрослых участников предусмотрена 10-процентная скидка на единый билет с экскурсией по трем усадьбам — «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».

Чтобы воспользоваться предложением, молодой человек должен приобрести электронный билет «Экскурсия по Пушкинскому заповеднику» на официальном сайте музея по Пушкинской карте в период проведения акции — с 1 июля по 15 августа. После этого в кассе музея при предъявлении электронного билета и документа, подтверждающего родство, можно купить билеты для родителей со скидкой.

Один владелец Пушкинской карты может оформить не более двух льготных билетов для родителей или законных представителей.

В музее уточнили, что билеты со скидкой для родителей продаются только в кассах и только в дни проведения акции.

Музеи Пушкинского заповедника работают ежедневно с 10:00 до 18:00, кассы — до 17:30. С 1 июля по субботам время работы продлено до 20:00, кассы будут открыты до 19:30.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (81146) 2-23-21.