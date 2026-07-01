Для десантников 76-й дивизии провели занятие в Псковском кремле

13:12, 01 июля 2026, ПАИ

Для военнослужащих срочной службы одного из подразделений 76-й дивизии ВДВ в Псковском кремле и Троицком соборе провели занятие лектория «Духовно-нравственное воспитание молодёжи на основе православной культуры», сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Занятие на тему «Героическое прошлое Псковской земли» прошло 28 июня, его провела сотрудник Молодёжного центра города Пскова, экскурсовод Марина Иванова.

Она рассказала слушателям о героических подвигах псковичей по защите своих рубежей от захватчиков в разные периоды истории.

Воины узнали о равноапостольной княгине Ольге, о благоверных князьях Всеволоде-Гаврииле и Довмонте-Тимофее, защищавших Псковские земли. Также прозвучал рассказ об истории башен Псковского кремля, строительстве Троицкого собора, его уникальных святынях и чудотворных иконах.