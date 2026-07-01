Посвящённый Дню ветеранов боевых действий митинг проходит в Великих Луках

13:02, 01 июля 2026, ПАИ

Торжественный митинг по случаю Дня ветеранов боевых действий проходит в Великих Луках сегодня, 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Великолучане вместе с жителями всей Псковской области отдают дань уважения тем, кто в разные годы стоял на защите Родины.

В России праздник не имеет закреплённого федеральным законодательством статуса, однако в некоторых регионах сложилась устойчивая традиция организованного проведения мемориальных акций. С 2024 года памятную дату отмечают и в Псковской области.

День ветеранов боевых действий учреждён в целях сохранения памяти о подвигах земляков – ветеранов боевых действий, проживающих или проживавших на территории Псковской области, а также содействия патриотическому воспитанию.