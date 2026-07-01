Просветительские стенды о своей малой родине создали жители стругокрасненской деревни

13:08, 01 июля 2026, ПАИ

Просветительско-информационные стенды установили в деревне Хредино Стругокрасненского района, сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Струги».

Стенды «Наше Хредино» появились на общественной территории ТОС «Селяне» и посвящены деревне, её истории и жителям.

Основную работу по поиску и сбору исторических документов, краеведческой литературы, устных материалов и фотографий провела Наталья Федотова. Она разработала макеты стендов, ездила в типографию в Псков, согласовывала материал, дизайн, шрифт, цветовую гамму и графическое оформление – эта работа велась с прошлого лета.

«Так поступают только любящие свой родной уголок люди. Именно таким человеком и является Наталья Валентиновна. Хорошо, когда есть те, кому небезразлична судьба своей малой родины», – отметили в редакции газеты.

Стенды установлены на добровольные пожертвования людей.