Новый барсик ждёт: юных псковичей приглашают на экскурсию в пожарное депо

13:28, 01 июля 2026, ПАИ

Нового барсика-пожарного установили сегодня, 1 июля, у старейшего пожарного депо Пскова, построенного в 1938 году. Скульптура появилась у здания, которое сегодня является памятником архитектуры России регионального значения. Об этом в своём канале на платформе MAX сообщил глава города Борис Елкин.

Он уточнил, что в первой половине XX века в Пскове была всего одна пожарная станция на конной тяге. В 1937 году было принято решение построить более современное депо на Завеличье, и его возвели за один год. Эта постройка – одна из немногих сохранившихся объектов 1930-х годов.

Специалисты и техника подразделения неоднократно привлекались к ликвидации крупных пожаров и происшествий. Самое значимое из них – пожар на складах военных боеприпасов вблизи деревни Кислово в октябре 1994 года. Скульптура, по словам Бориса Елкина, является знаком благодарности и памяти об их самоотверженном труде.

«ГУ МЧС России по Псковской области с большим удовольствием приглашает детей на экскурсию в пожарное депо. Наш барсик-пожарный теперь с нетерпением их ждёт!» – отметил глава Пскова.

Он обратил внимание, что барсик-пожарный смотрит на юг, таким образом его всегда будет освещать солнце. «Он словно следит за порядком у депо и мысленно поддерживает героев, которые отправляются на вызов», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, ранее в Пскове было установлено 14 таких миниатюрных фигурок. Среди них – барсик у Дома молодёжи, барсик-морячок у Мстиславской башни на набережной реки Великой, барсик-студент у Передовой инженерной школы, барсик Фима у здания арбитражного суда и другие. Каждая скульптура имеет уникальные детали, соответствующие её тематике.