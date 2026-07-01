Как многотарифные счётчики могут снизить расходы на электроэнергию, объяснили псковичам

13:06, 01 июля 2026, ПАИ

Как многотарифные счётчики могут снизить расходы на электроэнергию, объяснили в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Стандартный однотарифный прибор учёта учитывает потреблённую электроэнергию по единому тарифу независимо от времени суток. При этом многотарифный счётчик разделяет сутки на временные зоны, для каждой из которых применяются разные тарифы. В большинстве регионов ночью тариф ниже, чем днём.

Чаще всего используются двухтарифные и трёхтарифные счётчики. Двухтарифный счётчик разделяет время на дневную и ночную зоны, а в трёхтарифном дополнительно выделяется полупиковая зона.

Конкретные тарифы и временные границы зон устанавливают региональные органы регулирования тарифов. Кроме того, порядок применения многотарифного учёта и размеры тарифов определяются в соответствии с решениями органов регулирования тарифов субъектов России.

Многотарифный учёт может быть выгоден тем, кто может перенести часть энергопотребления на часы действия ночного тарифа. Например, запускать стиральную, сушильную или посудомоечную машины ночью.

Напомним, передать показания электросчётчика можно через приложение «Госуслуги Дом». Скачать приложение можно по ссылке: vk.cc/cR4yGe.