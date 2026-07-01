Борис Елкин поздравил ветеранов боевых действий

13:46, 01 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил ветеранов боевых действий. В обращении в своём канале в мессенджере MАХ он отметил, что для людей, прошедших службу в зонах вооружённых конфликтов, слова «долг», «честь» и «Родина» являются не просто понятиями, а жизненными ориентирами, подтверждёнными реальными испытаниями.

Борис Елкин выразил искреннюю благодарность ветеранам за службу и защиту интересов страны, подчеркнув их роль как опоры для общества.

Отдельно отмечено участие ветеранов в воспитании молодёжи: многие из них сегодня передают свой опыт, помогая формировать у подрастающего поколения понимание ответственности, мужества и ценности мирной жизни.

Также глава города почтил память тех, кто не вернулся с боевых заданий, подчеркнув, что их подвиг навсегда останется в памяти города.

В завершение он пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и поддержки близких.