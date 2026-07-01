Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный: как это работает

13:41, 01 июля 2026, ПАИ

В России стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых граждан на случай временной нетрудоспособности. Он позволит этой категории впервые получать выплаты по больничному, если они временно не могут работать из-за болезни. Программа действует с 1 января 2026 года и рассчитана до конца 2028 года. Как это работает, разбирался «АиФ-Псков».

Ранее самозанятые, заболев, фактически оставались без дохода: работа прекращалась, а выплаты по больничному не предусмотрены. Теперь им предлагают возможность добровольно подключиться к системе соцстрахования и получать компенсацию в период болезни.

По словам начальника управления социального страхования Отделения Социального фонда России по Псковской области Натальи Перовой, проект впервые уравнивает самозанятых в части социальной защиты с наёмными работниками.

Подключение к системе организовано в упрощённом формате. Самозанятому необходимо подать заявление через приложение «Мой налог», портал госуслуг или в клиентской службе СФР. Регистрация проводится по месту жительства, при этом подать заявление можно независимо от прописки.

Первые участники, оформившие страхование и регулярно уплачивающие взносы, смогут получить выплаты уже спустя шесть месяцев участия в программе.

Закон предусматривает два варианта страховой суммы – 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц нетрудоспособности. Размер взноса составляет 3,84% от выбранной суммы. Таким образом, ежемесячный платеж составит от 1 344 до 1 920 рублей.

Право на получение пособия возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом участие в программе сохраняется даже в случае болезни – взносы в этот период не начисляются, а страховой стаж не прерывается.

Отдельно отмечается, что при одновременной работе по трудовому договору и статусе самозанятого гражданин может получать две выплаты – как работник и как участник добровольного страхования.

Размер пособия зависит от выбранной страховой суммы и страхового стажа. При стаже до 5 лет выплачивается 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, свыше 8 лет – 100%.

Также предусмотрены стимулирующие механизмы: при длительном отсутствии больничных взносы могут снижаться до 30%, а при частом обращении за выплатами – увеличиваться на 10%.

Эксперимент распространяется только на выплаты по временной нетрудоспособности и не включает пособия по беременности и уходу за ребёнком.