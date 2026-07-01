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Общество

В региональном управлении Росгвардии начался летний период подготовки

В воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны, начался летний период подготовки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В ходе начавшегося периода для личного состава частей специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных, разведывательных подразделений, отрядов ОМОН и СОБР спланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки на основе опыта боевых действий, полученного в ходе специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе тактико-специальной, огневой, физической, технической подготовки освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению. Полигонная и учебно-материальная база прошла значительную модернизацию перед началом летнего периода подготовки.

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