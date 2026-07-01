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Региональный этап премии «Человек труда» стартовал в Псковской области

Региональный этап национальной премии «Человек труда» стартовал в Псковской области. Как сообщили ПАИ в министерстве труда и занятости региона, эта награда направлена на укрепление престижа рабочих профессий и поддержку лучших специалистов реального сектора.

Премия вручается в шести номинациях: «Технологический лидер» – за внедрение инноваций и повышение эффективности производства, «Лучший наставник» – за вклад в профессиональное становление молодых кадров, «Молодой специалист» (18–35 лет) – за успехи в профессии и стремление к развитию, «Семейные трудовые династии» – для семей с общим стажем в одной профессии или на одном предприятии от 50 лет, «Совет ветеранов» – за сохранение трудовых традиций предприятия, «Трудовое патриотическое воспитание» – за успешный опыт воспитания молодёжи.

Подать документы на соискание награды могут сотрудники организаций, зарегистрированных на территории России, крайний срок приёма заявок установлен на 17 июля.

С положением о конкурсе, шаблоном заявки и формой согласия на обработку персональных данных можно ознакомиться на сайте министерства. Для участия претендентам необходимо направить заполненные материалы на адрес электронной почты rspppo@mail.ru.

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