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Общество

Псковские приставы нашли должника даже в больнице

Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей установили местонахождение мужчины, который уклонялся от исполнения решения суда и пытался скрыться от судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Псковского района находился исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Наказание было назначено судом за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

После возбуждения исполнительного производства мужчина перестал выходить на связь и фактически исчез из поля зрения. По месту регистрации он не проживал, документов при себе не имел, а его местонахождение оставалось неизвестным. В связи с этим его объявили в исполнительный розыск.

В ходе проведённых мероприятий судебные приставы установили, что разыскиваемый находится в одном из медицинских учреждений региона. Там его и обнаружили сотрудники службы.

Как выяснилось, мужчина страдает тяжёлым заболеванием, которое привело к параличу. Кроме того, по решению суда он признан нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера и в настоящее время ожидает направления в специализированное лечебное учреждение.

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