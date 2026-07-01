Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре

Торжественное мероприятие «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре Пскова сегодня, 1 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В празднике участвуют выпускники 11-х классов. Как ранее сообщил губернатор Михаил Ведерников, аттестаты в этом году получают 2 607 ребят.

Церемония началась с приветственного слова министра образования Псковской области Александра Сорокина, который зачитал участникам поздравительный адрес от главы региона.

В своём обращении губернатор отметил значимость завершения школьного этапа и пожелал молодым людям удачи в новой взрослой жизни. Он подчеркнул, что важно помнить о родном крае, и выразил уверенность в будущем поколении, которое вскоре возьмёт на себя ответственность за развитие региона.

Власти готовы оказывать всестороннюю помощь молодёжи, которая хочет продолжать образование в Псковской области. Для тех, кто решит остаться, предусмотрены специальные программы поддержки, включая повышенные стипендии для целевиков и выплаты для целевиков-медалистов.

Глава региона призвал выпускников поблагодарить родителей и учителей, которые прошли этот сложный путь вместе с ними.

«Желаю всем вам добра, счастья и успехов в жизни», – озвучил Александр Сорокин пожелание губернатора выпускникам.

В рамках официальной части состоялась церемония вручения благодарственных писем от правительства региона. На сцену пригласили выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Музыкальную программу мероприятия обеспечила кавер-группа «Рви Баян» из Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






01 июля 2026

От крышек до покрышек: о главных акциях «Экобазы» рассказал её руководитель
01 июля 2026

Живая вода и купальский фудкорт: народные гулянья пройдут в Опочке 6 июля
01 июля 2026

Как подготовить вторсырьё к сдаче, объяснили псковичам
01 июля 2026

Имитирующие звуки обитателей Себежского нацпарка инструменты изготовили дизайнеры
01 июля 2026

Псковичка Дарья Новикова представила регион на форуме «Шум. Журналистика»
01 июля 2026

Псковичи готовы платить за ИИ-подписки более 2000 рублей в месяц – исследование
01 июля 2026

Около двух тысяч человек регулярно посещают псковскую «Экобазу»
01 июля 2026

Улицу Николая Васильева в Пскове частично перекроют для ремонта железнодорожной станции

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...