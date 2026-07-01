«Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре

14:32, 01 июля 2026, ПАИ

Торжественное мероприятие «Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре Пскова сегодня, 1 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















В празднике участвуют выпускники 11-х классов. Как ранее сообщил губернатор Михаил Ведерников, аттестаты в этом году получают 2 607 ребят.

Церемония началась с приветственного слова министра образования Псковской области Александра Сорокина, который зачитал участникам поздравительный адрес от главы региона.

В своём обращении губернатор отметил значимость завершения школьного этапа и пожелал молодым людям удачи в новой взрослой жизни. Он подчеркнул, что важно помнить о родном крае, и выразил уверенность в будущем поколении, которое вскоре возьмёт на себя ответственность за развитие региона.

Власти готовы оказывать всестороннюю помощь молодёжи, которая хочет продолжать образование в Псковской области. Для тех, кто решит остаться, предусмотрены специальные программы поддержки, включая повышенные стипендии для целевиков и выплаты для целевиков-медалистов.

Глава региона призвал выпускников поблагодарить родителей и учителей, которые прошли этот сложный путь вместе с ними.

«Желаю всем вам добра, счастья и успехов в жизни», – озвучил Александр Сорокин пожелание губернатора выпускникам.

В рамках официальной части состоялась церемония вручения благодарственных писем от правительства региона. На сцену пригласили выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Музыкальную программу мероприятия обеспечила кавер-группа «Рви Баян» из Санкт-Петербурга.