Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий

14:46, 01 июля 2026, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню ветеранов боевых действий. Оно прошло сегодня в Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы















В память о погибших воинах отслужили молебен, затем после минуты молчания состоялась торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к подножию монумента.

Отметим, что история этой памятной даты началась в 2009 году, когда общественные организации предложили сделать 1 июля единым днём памяти всех участников боевых действий, независимо от того, в каком вооружённом конфликте им довелось выполнять свой долг.