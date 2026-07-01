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Общество

Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий

Депутаты Псковской городской Думы приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню ветеранов боевых действий. Оно прошло сегодня в Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы приняли участие в торжестве в честь Дня ветеранов боевых действий
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

В память о погибших воинах отслужили молебен, затем после минуты молчания состоялась торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к подножию монумента.

Отметим, что история этой памятной даты началась в 2009 году, когда общественные организации предложили сделать 1 июля единым днём памяти всех участников боевых действий, независимо от того, в каком вооружённом конфликте им довелось выполнять свой долг.

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