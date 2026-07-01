Улицу Николая Васильева в Пскове частично перекроют для ремонта железнодорожной станции

15:44, 01 июля 2026, ПАИ

Ограничение движения введут на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда «269-й км станции Любятово». Движение транспорта будет ограничено по одной полосе с 13:00 до 17:00 2 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения вводятся для проведения работ по ремонту железнодорожного переезда.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.