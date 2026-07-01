Улицу Николая Васильева в Пскове частично перекроют для ремонта железнодорожной станции
Ограничение движения введут на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда «269-й км станции Любятово». Движение транспорта будет ограничено по одной полосе с 13:00 до 17:00 2 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
Ограничения вводятся для проведения работ по ремонту железнодорожного переезда.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.
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