Сделать краски по средневековому рецепту смогут псковичи и туристы в Кремле

15:15, 01 июля 2026, ПАИ

4 июля в 11:00 на территории Довмонтова города в Псковском кремле откроется тематическая площадка «Мастерская художника». Посетители познакомятся с технологиями изготовления красок, которыми пользовались мастера прошлых столетий, рассказали ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Участникам расскажут о составе и свойствах натуральных красящих пигментов, распространённых в эпоху Средних веков и Нового времени. Затем под руководством мастера каждый желающий сможет самостоятельно приготовить краску по историческому рецепту. Полученный материал позволит попробовать себя в роли иллюстратора и создать изображение с использованием аутентичных техник.

Участие в мероприятии бесплатное. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Площадка организована в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.