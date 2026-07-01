Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи

15:06, 01 июля 2026, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России проводит Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи. Каждый участник может подать заявку только в одной из 12 номинаций, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Участники разделяются по категориям в зависимости от штатной численности организации: до 100 человек, от 101 до 500, от 501 до 1000, от 1001 и более. Для образовательных организаций предусмотрено разделение по типу учреждения (школа, колледж, вуз, организация ДПО). Победители определяются в каждой номинации и штатной категории отдельно.

Подать заявку можно до 31 августа на сайте Минтруда России.

«Для Псковской области конкурс имеет особое значение, – отметили в центре занятости. – Регион активно работает над привлечением и закреплением молодёжи на местном рынке труда. В области проводятся регулярные карьерные форумы для молодёжи, ярмарки вакансий, развивается взаимодействие между работодателями и образовательными учреждениями».