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Михаил Ведерников: Ветераны – надёжная опора страны и региона, а для молодёжи – мудрые наставники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём ветерана боевых действий – памятной датой, которая отмечается в Псковской области 1 июля. В своём обращении глава региона подчеркнул значимость этой даты и выразил глубокую благодарность всем, кто отстаивал суверенитет и защищал интересы Родины в зонах вооружённых конфликтов – на территории СССР, России и других государств.

Фото здесь и далее: из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто отстаивал суверенитет и защищал интересы Родины. Сегодня воинские традиции псковичей‑Героев продолжают участники специальной военной операции», – написал Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Губернатор подчеркнул, что мужество и верность присяге тех, кто исполнил воинский долг, заслуживают самого искреннего уважения. Он также акцентировал внимание на системной поддержке бойцов и их семей, важную роль в которой играет филиал фонда «Защитники Отечества»: здесь каждому оказывают адресную помощь.

По словам Михаила Ведерникова, особое значение имеет бережное сохранение памяти о павших Героях. Мемориальные комплексы на погосте Выбуты и на кладбище «Белый Мох» стали местами, куда люди приходят, чтобы помолчать, поклониться и вспомнить. Концепции монументов прорабатывали совместно с близкими Героев — именно такой подход, как уверен глава региона, сделал эти места по‑настоящему особенными.

Михаил Ведерников также отметил, что ветераны – надёжная опора страны и региона, а для молодёжи — мудрые наставники: их жизненный путь и поступки служат примером ответственности и любви к Родине.

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