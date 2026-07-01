Опочецкий индустриально‑педагогический колледж стал победителем международной олимпиады
Опочецкий индустриально‑педагогический колледж стал победителем XVII Международной олимпиады «IT‑Планета 2026» среди организаций среднего образования Псковской области, сообщили ПАИ в региональном министерстве образования.
Колледж получил статус «Лучшая образовательная организация среднего образования Псковской области».
Благодарности удостоены руководитель колледжа Ирина Гайдовская за системную работу по подготовке молодых специалистов, а также методист Валентина Кузнецова за профессионализм в организации участия студентов, вовлечённость и личный вклад в достижение высоких результатов.
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Опочецкий индустриально‑педагогический колледж стал победителем международной олимпиады