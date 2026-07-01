Опочецкий индустриально‑педагогический колледж стал победителем международной олимпиады

18:41, 01 июля 2026, ПАИ

Опочецкий индустриально‑педагогический колледж стал победителем XVII Международной олимпиады «IT‑Планета 2026» среди организаций среднего образования Псковской области, сообщили ПАИ в региональном министерстве образования.

Колледж получил статус «Лучшая образовательная организация среднего образования Псковской области».

Благодарности удостоены руководитель колледжа Ирина Гайдовская за системную работу по подготовке молодых специалистов, а также методист Валентина Кузнецова за профессионализм в организации участия студентов, вовлечённость и личный вклад в достижение высоких результатов.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты России проводит Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи.