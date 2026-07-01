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Общество

Спасатели и волонтёры напомнили отдыхающим на пляже псковичам о правилах безопасного купания

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с волонтёрами отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области осуществили профилактическое мероприятие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

«Несмотря на очевидную опасность, отдыхающих на «диких» пляжах становится всё больше и больше. Людей не останавливают ни необследованное дно, ни отсутствие рядом спасателей и медиков», – рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе выезда на необорудованные пляжи гражданам разъяснили правила поведения во время отдыха у воды. Напомнили, что купаться можно только на официально зарегистрированных пляжах.

Во время рейда гражданам вручили иллюстрированные памятки с правилами безопасности на водных объектах в летний период, а также провели беседы с детьми на знание правил безопасного поведения на воде.

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