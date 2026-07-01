Обвиняемый в избиении до смерти своего знакомого пскович предстанет перед судом

18:47, 01 июля 2026, ПАИ

Прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 марта обвиняемый поссорился с 39-летним знакомым и избил его. От многочисленных ударов руками и ногами потерпевший получил множественные переломы рёбер с повреждением легкого, что привело к его смерти на месте происшествия.

Преступление квалифицируется по части 4 статьи 111 УК РФ.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение, и дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.