Руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- проект «Экобаза» работает уже три с половиной года. Его цель – не просто агитировать за экологичный образ жизни, но и создавать инфраструктуру для раздельного сбора отходов. Организация принимает множество видов фракций отходов: от батареек и крышек до макулатуры и нескольких видов пластика;
- площадка работает два раза в неделю, по средам и субботам, суммарно за неделю её посещают более 250 человек. За последний год через акции и постоянный сбор с проектом контактировали около пяти тысяч жителей;
- появилась дополнительная небольшая точка приёма мелких фракций (крышки, батарейки) на базе молодёжного центра на Запсковье. Однако это скорее просветительская зона для воспитанников, а не полноценный пункт приёма для всех желающих;
- в планах – проводить выездные акции в разные районы города раз в месяц, чтобы сделать сбор вторсырья более доступным. Для этого не хватает ресурсов: нужны координатор и волонтёры.
- основное ядро проекта – около 8–10 человек, преимущественно взрослые работающие псковичи. Текучести в команде почти нет, коллектив сплочённый. При этом «Экобазе» остро не хватает волонтёров и постоянных помощников;
- в числе ключевых проектов «Экобазы» – сбор пластиковых крышек: за последние семь месяцев их было накоплено более трёх тонн. Часть средств направляется в благотворительную организацию «Добрея». Сложность в том, что крышки требуют сортировки по цветам – из-за ошибок часть партии приняли как «чёрный» материал по заниженной ставке;
- сбор новогодних ёлок (акция «Ёлки-палки»): в этом году прошёл в усечённом формате (сбор на своей площадке и платный вывоз по заявкам). Было собрано 30–40 деревьев, которые затем переработали в щепу для дачников;
- сбор шин («Охота на колёсах») «Экобаза» проводит совместно с петербургскими экоактивистами. За одну акцию удалось собрать около 40 кубов шин – половину принесли жители, ещё половину собрали управляющие компании. Акция планируется на следующий год с поддержкой президентского гранта;
- финансово проект держится на сборе макулатуры – это «локомотив» проекта, покрывающий аренду, электричество и логистику. Основная проблема – все вторсырьё нужно вывозить за пределы Псковской области (чаще всего в Ленобласть или Петербург), так как в регионе нет перерабатывающих мощностей;
- из-за падения цен на вторсырьё и роста логистических расходов проект пока находится на уровне безубыточности, сверхприбылей нет. От участия в грантовых конкурсах проект не отказывается, но Максим Сотник признаётся, что команде не хватает навыков качественного написания заявок;
- УК пока слабо откликаются на предложения установить контейнеры для батареек или организовать совместные сборы, поскольку не видят в этом прямой экономической выгоды;
- проект сотрудничает с социально-ответственными кафе и организациями, вывозя их макулатуру. Однако конкуренция за отходы с коммерческими заготовителями остаётся серьёзным вызовом;
- большинство постоянных посетителей (более 50%) – семейные взрослые люди. Часто инициатива исходит от детей, узнавших об экологии в школе, а родители подключаются следом;
- чтобы начать сортировать дома, новичкам советуют не хвататься за всё сразу: выбрать одну фракцию (например, пакеты), научиться её правильно подготавливать и постепенно расширять список. Бутылки и банки требуется мыть, пакеты – очищать от крошек и удалять бумажные ценники, крышки – сортировать строго по цветам, так как это требование переработчиков;
- дачникам пищевые отходы лучше компостировать на месте, а все чистые вторичные фракции (пластик, металл, стекло) стоит накапливать и привозить в город при удобном случае, а не сжигать или выбрасывать;
- при недостатке места в квартире можно хранить вторсырьё в больших сумках или коробках, разделяя по видам упаковки – это облегчит сдачу на пункте.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 июля 2026
Михаил Ведерников: Ветераны – надёжная опора страны и региона, а для молодёжи – мудрые наставники
01 июля 2026
Спасатели и волонтёры напомнили отдыхающим на пляже псковичам о правилах безопасного купания
01 июля 2026
Опочецкий индустриально‑педагогический колледж стал победителем международной олимпиады