О ситуации с обеспечением региона топливом рассказал Михаил Ведерников

20:31, 01 июля 2026, ПАИ

На заседании оперативного штаба Псковской области губернатор Михаил Ведерников сообщил о ситуации с обеспечением региона топливом. Видео мероприятия опубликовано в канале главы региона в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников отметил, что в ходе анализа обстановки с топливом в СЗФО и обсуждений с представителями топливных компаний, ситуацию можно считать стабильной. Запасы топлива есть у большинства сетей, однако из-за сложностей с логистикой некоторые заправки временно приостановили работу, что вызвало повышенный спрос.

«Обстановка в регионах округа примерно везде одинаковая. Топливо есть, более того, топливо практически у всех сетей есть с недельным запасом. Но вместе с тем сейчас, по понятным причинам, значительно усложнилась логистика поставок. И в этой связи одна сеть заправок у нас встала на паузу, потому что не смогла оперативно изменить обычные пути снабжения. Но на этом фоне возник ажиотаж и потребление топлива выросло на 40%», – рассказал глава региона.

Рост спроса был вызван тем, что некоторые жители решили закупиться топливом впрок и даже создали домашние склады.

Михаил Ведерников выразил благодарность топливным компаниям за оперативное реагирование и увеличение поставок в сложных условиях. Компании также ввели ограничения на отпуск топлива для предотвращения спекуляций, когда люди покупают большие объёмы бензина и затем перепродают его по завышенным ценам. Подобные случаи уже фиксируются в других регионах.

Губернатор подчеркнул, что жизненно важные сферы должны быть надёжно обеспечены топливом, и работа в этом направлении не должна прекращаться ни на минуту. Особое внимание было уделено сезонным полевым работам. «Жизнеообеспечивающие сферы должны быть надёжно обеспечены топливом и работать без перебоев в любое время. Нельзя забывать и про сезон полевых работ. Недопустима ситуация, в которой паникёры и спекулянты лишат наших фермеров возможности спокойно закупаться топливом и работать», – подчеркнул глава региона.