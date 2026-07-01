Михаил Ведерников посетил Российский государственный архив древних актов в Москве

19:19, 01 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Российский государственный архив древних актов в Москве. Экскурсию по залам РГАДА ему провёл директор учреждения Владимир Аракчеев, рассказал глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

«Директора учреждения – Владимира Аракчеева, уверен, хорошо помнят многие выпускники нашего университета. Доктор исторических наук не только окончил псковский вуз, но и с 1989 по 2013 годы преподавал в альма-матер, является автором научных публикаций и монографий о средневековом Пскове, на которых учатся уже сегодняшние студенты. Владимир Анатольевич рассказал о том, как организована работа книгохранилища и читальных залов, показал поистине уникальные документы, связанные с историей Псковской земли и не только», – отметил губернатор.

В РГАДА хранятся материалы Псковской приказной избы XVII века, писцовые, переписные, ландратские книги с конца XVI века, фонд Псковской провинциальной канцелярии.

Михаил Ведерников также анонсировал тему очередного выпуска проекта #РусскойСлавыЗемля, который записан в архиве. «Отдельные раритеты [материалы РГАДА. – прим. ред. ПАИ] имеют непосредственное отношение к теме», – подчеркнул глава региона.