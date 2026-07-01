Псковичка Дарья Новикова представила регион на форуме «Шум. Журналистика»

16:05, 01 июля 2026, ПАИ

Псковичка Дарья Новикова представила Псковскую область на форуме «Шум. Журналистика», который прошёл в Калининградской области. Образовательный заезд собрал журналистов, редакторов и авторов медиапроектов со всей страны, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Программа включала освоение цифровых инструментов, создание мультиформатного контента, противостояние фейкам и работу с искусственным интеллектом в журналистике.

Дарья Новикова отметила, что это был её первый опыт участия в «Шуме», и эмоции остались только положительные. Она рассказала, что наставниками были ребята из RT, а ведущая Первого канала Екатерина Андреева провела лекцию и встречу – участники могли задать вопросы и получить профессиональные советы.

«Организация – на высоте. Отдельное спасибо за условия проживания и питание. Программа была насыщенная и интересная», – отметила псковичка.

Отметим, форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Главная цель форума – объединение талантливой молодёжи, которая занимается развитием медиасферы и информационного пространства страны.

«Участие Дарьи Новиковой в форуме стало важным шагом в её профессиональном развитии и ещё одним подтверждением того, что молодые специалисты Псковской области активно включаются в федеральные образовательные проекты», – отметили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.