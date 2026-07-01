Около двух тысяч человек регулярно посещают псковскую «Экобазу»

15:50, 01 июля 2026, ПАИ

Как развивается «Экобаза» в Пскове и что она представляет собой сегодня, рассказал руководитель проекта Максим Сотник в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Основная задумка проекта – создание культуры раздельного сбора отходов. Мы создаём эту возможность, так как у нас осуществляется сбор порядка 20 видов фракций: от мелких крышечек и батареек до масштабных – макулатуры, нескольких видов пластика, плёнки», – отметил он.

Также, по словам Максима Сотника, организаторы проекта не только предоставляют площадку по приёму вторсырья от населения, но и участвуют в различных мероприятиях, проводят акции, в том числе совместно с другими экологическими организациями региона и Северо-Западного федерального округа.

«Суммарно по всем направлениям мы контактируем с пятью тысячами жителей. Посещаемость зависит от конкретной акции. Мы работаем два раза в неделю – в среду с 16:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 16:00. За неделю к нам приходят более 250 человек. Это не одни и те же люди – кто-то бывает раз в неделю, кто-то раз в месяц. В общей сложности нас посещает около двух тысяч человек», – рассказал руководитель проекта.

По его словам, в основном на «Экобазу» приезжают студенты и родители с детьми.

«Инициатива часто идёт от детей. Когда разговариваю с посетителями, они говорят, что дети заинтересовали, а родители поддержали. Масштабные акции, такие как сбор батареек и крышек, нацелены в основном на учебные учреждения. Когда дети сортируют крышки по цветам или батарейки, они вовлекаются. И здорово, когда они потом сами привозят их на «Экобазу», – заключил Максим Сотник.