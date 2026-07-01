Имитирующие звуки обитателей Себежского нацпарка инструменты изготовили дизайнеры

16:12, 01 июля 2026, ПАИ

Имитирующие звуки обитателей Себежского нацпарка инструменты изготовили дизайнеры. Об этом сообщается в группе национального парка в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк



Фото: Себежский нацпарк















«Игрушки приехали! Музыка леса. Гениальные наши дизайнеры в рамках работы над тропой «Заповедный стартап» сотворили такие инструменты, которых ни у кого нет. Приезжайте на интерактивные занятия в эколого-просветительский центр «Озерявки», и получится целый оркестр, в котором фыркают кабаны, рычат медведи, топают по снегу утки, шуршат листья, скрипят деревья и даже комары пищат исключительно в такт», – пригласили гостей в нацпарк.

Кроме того, на озере Озерявки появился новый пирс. «Обрастаем комфортом», – добавили в пресс-службе парка.