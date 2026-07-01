Псковичи готовы платить за ИИ-подписки более 2000 рублей в месяц – исследование

15:59, 01 июля 2026, ПАИ

Пользователи искусственного интеллекта в Псковской области готовы платить за подписки на ИИ-инструменты в среднем около 2,4 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит «Авито. Работа».

Исследование показало, что искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни большинства россиян. Наиболее часто взаимодействуют с нейросетями представители поколения Z: в возрастной группе 18–24 лет 37 % применяют их ежедневно, ещё 30 % – не реже одного раза в неделю.

Жители Псковской области чаще всего применяют новые технологии для решения личных (36 %) и рабочих (21 %) задач, ещё 21 % – в креативных и творческих целях. Получение новых знаний с помощью ИИ привлекает 11 % участников, 3 % даже обращаются к технологиям за консультациями при трудоустройстве.

Согласно опросу, 57 % пользователей нейросетей на территории Псковской области и Северо-Запада допускают переход на платные подписки, средняя допустимая сумма расходов составляет 2 426 рублей в месяц. Лидерство по готовности вкладывать средства принадлежит зумерам – они готовы выделять на подписки в среднем 3 493 рубля.