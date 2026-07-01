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От крышек до покрышек: о главных акциях «Экобазы» рассказал её руководитель

Какие акции организует и в каких участвует псковская «Экобаза», рассказал её руководитель Максим Сотник в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Наши силы направлены на сбор крышек. Есть организация «Добрея», которая запустила сбор крышек для благотворительности. С прошлого года мы с ними сотрудничаем. У себя они перестали накапливать крышки, а у нас направленность больше на работу с отходами, поэтому весь поток людей и все крышки мы накапливаем и отправляем на переработку», – отметил он.

Для подготовки крышек к сдаче нужно разделить их по цвету и удалить вкладыши. «Если в акции участвуют школы или детские сады, мы просим их подготовить сразу – хотя бы по цветам, а потом на базе мы проверяем и исправляем ошибки», – сказал Максим Сотник.

На прошлой неделе «Экобаза» сдала накопленные крышки в переработку. Общий объём составил более трёх тонн. «Три тонны крышек – это больше трёх тысяч человек, принявших участие в сборе – от детских садов до крупных организаций – менее чем за семь-восемь месяцев», – поделился руководитель проекта.

Также «Экобаза» участвует в проведении акций по сбору батареек и шин.

«Проект по сбору покрышек называется «Охота на колёса». Его реализуют ребята из Санкт-Петербурга. Они ездят по всему Северо-Западу и собирают шины от населения. В более крупных городах, как Псков, есть координаторы этих акций. Сбор в Пскове проходил уже два раза: в ноябре – декабре 2025 года и в апреле этого года. Акция проводится в течение одного дня», – рассказал Максим Сотник.

Он также добавил, что к акции приглашаются, помимо обычных жителей, и управляющие компании. «Несколько управляющих компаний уже откликнулись. Представители уехали с целым кузовом шин – около 40 кубов», – отметил гость программы.

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